EU: Joe Biden niega proclamación del Día de la Visibilidad Trans en Pascua

Joe Biden respondió a las acusaciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien afirmó que al proclamar el Día de la Visibilidad Trans el mismo día que la Pascua, el presidente de los Estados Unidos había traicionado el principio central de esta festividad religiosa.

En defensa, Biden negó haber realizado tal proclamación, desestimando las críticas de Johnson como desinformadas. Durante un encuentro con la prensa, un periodista cuestionó a Biden sobre las críticas expresadas por Johnson.

El mandatario estadounidense respondió enfáticamente, calificando al presidente de la Cámara de Representantes como "totalmente desinformado" respecto a sus acciones. Biden reiteró que no había proclamado el Día de la Visibilidad Trans para coincidir con la Pascua, desmintiendo así las afirmaciones de Johnson.

Mientras algunos interpretaron sus palabras como un rechazo de su propia acción, dado que la Casa Blanca ya había emitido un mensaje de felicitación en nombre del presidente, otros justificaron que Biden podría haber aludido al hecho de que la festividad se introdujo durante el mandato de Barack Obama en 2009.

En respuesta a los comentarios del presidente, Johnson utilizó su cuenta en X para compartir una captura de pantalla del comunicado de la Casa Blanca, en el cual se proclamaba oficialmente el Día de la Visibilidad Trans.

"¿Eres tú, Joe Biden?", escribió el republicano, intensificando así el debate sobre el tema, pues en dicho documento aparece que el presidente estadounidense proclamó ese día.

Anteriormente, Johnson había criticado la decisión de la Casa Blanca, afirmando que traicionaba el principio central de la Pascua al promover el Día de la Visibilidad Trans el mismo día. Según sus palabras, esta acción era considerada indignante y aborrecible por parte del pueblo estadounidense.

En contraposición, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó su sorpresa ante la desinformación que rodeaba la situación. Jean-Pierre aclaró que desde hace años el 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Transgénero, y que la coincidencia con la Pascua en este año fue simplemente una cuestión del calendario.

This year, transgender Americans have faced an onslaught of hateful attacks. As @POTUS has said, transgender youth are some of the bravest people he knows — and they deserve to live their lives free from hate.