Jackson juró el cargo durante una pequeña ceremonia poco después de que se hiciera oficial la jubilación del juez Stephen Breyer. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomó el juramento constitucional y Breyer el juramento judicial, informan medios estadounidenses.

En el acto estuvieron presentes el esposo y dos hijos de Brown.

Jackson, exdefensora pública y exjuez del tribunal federal de apelaciones, emitió un comunicado para externar su agradecimiento.

Jackson, de 51 años, fue confirmada para el cargo desde abril, cuando el Senado votó 53 contra 47 a favor de su nominación.

Watch Justice Ketanji Brown Jackson take the judicial oath on Thursday and officially become the first Black woman to serve on the Supreme Court. She replaced Justice Stephen Breyer, who retired. https://t.co/VWwuL8HU22 pic.twitter.com/PyGODYxkbf