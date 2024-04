EU pide a México y Ecuador resolver ruptura tras irrupción en Embajada

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a los Gobiernos de México y Ecuador a resolver la ruptura diplomática entre ambos países generada luego que fuerzas policiales ecuatorianas allanaran la Embajada de México en Quito la noche del viernes.

Un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a dos reuniones urgentes de su Consejo Permanente este martes y miércoles en Washington para abordar las quejas de ambos Gobiernos, el Departamento de Estado dijo dar la bienvenida a dicha convocatoria.

The United States condemns any violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. We encourage our partners Mexico and Ecuador to resolve their differences in accord with international norms.