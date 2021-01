EU pone punto final a la política de “tolerancia cero” para migrantes

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos rescindió el martes un memorando emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump que estableció la política de “tolerancia cero” para los migrantes que cruzaran la frontera sur del país de manera ilegal, lo que resultó en la separación de miles de familias.

El secretario interino de Justicia, Monty Wilkinson, emitió el nuevo memorando, en el cual señala que el departamento regresaría a su política anterior e instruye a los fiscales federales de todo el país a actuar según lo amerite cada caso individual.

NEW: Acting Attorney General Monty Wilkinson had rescinded a Trump-era “zero tolerance” enforcement policy for immigration offenses, which resulted in family separations at the U.S.-Mexico border.