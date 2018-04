Trump y Kanye West compartes twits, ¿qué se dijeron?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos famosos han mostrado su apoyo hacia el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero la relación que tiene el mandatario con el rapero Kanye West ha dejado unas muestras de apoyo en redes sociales.

De acuerdo con el portal Infobae, Kanye West volvió a ser noticia por su amistad y apoyo a Donald Trump. Una actitud que Kim Kardasahin no aprobó. No obstante, el presidente de los Estados Unidos se mostró más que contento de tener al rapero de su lado y no dudó en dedicarle una palabras de agradecimiento por medio de Twitter.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero nadie puede hacer que no lo ame. Somos ambos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace en todo el mundo. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos el derecho al pensamiento independiente", expresó el rapero vía Twitter.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Y la respuesta de Trump fue: "Gracias Kanye, ¡muy genial!"

En otro de los mensajes, el cantante reveló que Kardashian estaba al tanto de sus dichos en la red social y le exigió que haga una aclaración. "Mi esposa me llamó y quiere que deje en claro a todos que no estoy 100% de acuerdo con todo lo que hace Trump".

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Hay que recordar que West y Trump mantuvieron una reunión en la Trump Tower en Nueva York, un mes después de que el empresario fuese electo como mandatario de los EEUU.

Tras el encuentro, tanto el músico como Trump bajaron al vestíbulo y posaron ante las cámaras. "Sólo somos amigos. Él es un buen hombre. Hablamos de la vida", afirmó el mandatario cuando fue consultado sobre la razón de la visita del polémico artista.

Después de que aceptaran tomarse unas imágenes dándose la mano, Trump volvió a los ascensores del edificio y el rapero se fue. "Cuídate. Te veré pronto", le dijo Trump a West antes de despedirse.