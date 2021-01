EU: ¿Qué implica el decreto de Joe Biden de exigir pruebas a viajeros?

Alejandro Albarrán García

Washington.- Como parte de su plan para mitigar la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, el nuevo Presidente, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para asegurarse que los viajeros que lleguen al país por aire presenten una prueba negativa y cumplan con periodos de cuarentena.

El movimiento del mandatario no modifica, en un primer momento, los lineamientos de las autoridades sanitarias del país que exigirán desde el próximo 26 de enero una prueba negativa, de acuerdo con el decreto firmado hoy.

La medida da la orden a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) y al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de valorar la orden emitida el pasado 12 de enero para exigir a los viajeros dicha prueba. Biden dio a las agencias 14 días para la evaluación.

