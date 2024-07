EU: Servicio Secreto negó reforzar la seguridad de Trump; rechazó solicitudes

El Servicio Secreto reconoció que rechazó algunas solicitudes de la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump para aumentar la seguridad en sus eventos años antes del intento de asesinato.

Inmediatamente después del ataque del 13 de julio en un mitin, la agencia policial negó haber rechazado tales solicitudes. Pero se retractó el sábado por la noche, una semana después del atentado contra Trump, reconociendo que rechazó algunas peticiones.

Es probable que este reconocimiento sea un tema clave de una audiencia en el Congreso el lunes, donde se espera que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, comparezca ante los legisladores por las fallas de seguridad que permitieron a un hombre armado de 20 años subir al techo de un edificio cercano en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, y disparar su arma.

Trump resultó herido en la oreja derecha, un manifestante murió y otros dos resultaron heridos. Agentes del Servicio Secreto mataron al agresor.

El periódico fue el primero en informar sobre la rectificación de la agencia, que según dijo se basó en preguntas detalladas enviadas a dicha oficina.

Después del intento de asesinato, cuando comenzaron a circular informes de que la agencia había negado las solicitudes de la campaña de Trump, Guglielmi emitió un desmentido.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, calificó lo ocurrido como un “fracaso”, mientras que varios legisladores han pedido la dimisión de Cheatle.

El Servicio Secreto ha dicho que ella no tiene intención de dimitir y, hasta el momento, conserva el apoyo del presidente Joe Biden y de Mayorkas.

Pero el reconocimiento por parte de la agencia de que había negado algunas de las solicitudes de la campaña provocó una nueva condena el domingo.

Eric Trump, hijo del candidato republicano, dijo que Cheatle debería renunciar en “absoluta vergüenza”.

Biden, que busca negarle a Trump un segundo mandato en la Casa Blanca, ordenó una investigación independiente. El Departamento de Seguridad Nacional y comisiones del Congreso también están investigando.

