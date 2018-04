Corta relación incestuosa y termina con su vida

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre que tuvo un hijo producto de una relación incestuosa con su hija terminó suicidándose, luego de asesinarla a ella y a su padre adoptivo en una camioneta el jueves, dijo la policía. El niño de 7 meses fue encontrado muerto en otro estado.

El hombre, Steven Pladl, de 45 años, y su hija, Katie Pladl, de 20 años, habían sido arrestados por incesto y el bebé, que fue encontrado muerto en un hogar en Knightdale, Carolina del Norte, era su hijo biológico, dijo un abogado de Steven Pladl, publicó el portal Nuevo Día.

El jefe de policía de Knightdale, Lawrence Capps, dijo: "Estamos tratando de dar sentido a todos los factores que llevaron a este asesinato".

Los agentes que respondieron a los informes de disparos alrededor de las 8:40 a.m. en New Milford, Connecticut, encontraron dos víctimas dentro de la camioneta con una ventana abierta, dijo el teniente de la policía Lawrence Ash.

"Esto realmente me molesta mucho porque nadie podría haber predicho esto. Simplemente no hubo ningún aviso previo de que algo le pasaría a esta gente"

La policía estaba buscando el vehículo de Steven Pladl, una minivan Honda, cuando fue encontrado muerto dentro de él a varias millas de distancia en Dover, Nueva York. Las autoridades dijeron que el motivo del tiroteo estaba bajo investigación.

La policía en Knightdale encontró el cuerpo del bebé, Bennett Pladl, alrededor de la hora en la que se reportó el tiroteo.

La madre de Steven Pladl había llamado a la policía después de una inquietante conversación telefónica con él, dijo Capps.

Según Fox News, Steven Padl le dijo a su madre que había asesinado a su esposa y su hijo, y añadió que Katy Pladl había roto la relación un día antes de la tragedia.

La policía encontró al bebé solo en la casa. Mientras, Katy Pladl fue asesinada en la camioneta con su padre adoptivo, Anthony Fusco, de 56 años, dijo Capps.

