EU teme por sus ciudadanos capturados por el talibán en Afganistán

El gobierno de Estados Unidos reveló esta semana que mantiene su preocupación por sus tres ciudadanos estadounidenses detenidos por el talibán en Afganistán, desde 2022.

Ante esta inquietud, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, mostró por medio de la red social X (antes Twitter), su compromiso para lograr la liberación de Mahmood Habibi, Ryan Corbett y George Glezmann.

We are deeply concerned about the well-being of Americans unjustly detained in Afghanistan and continue to work to obtain their release. pic.twitter.com/RyOUpdC1Rq