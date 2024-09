EU: tiroteo en tren subterráneo deja cuatro muertos en Chicago

La vida de cuatro personas llegó a su fin este lunes 2 de septiembre, después de que un hombre iniciara un tiroteo de un momento a otro en un tren subterráneo, en las afueras de Chicago.

ABC News y Daily Mail, han informado que la tragedia ocurrió en la estación Forest Park, una parada de la ‘Línea Azul’ de la Autoridad de Tránsito de la mencionada ciudad en el estado de Illinois.

Tres de las víctimas mortales fueron declaradas muertas en el lugar de la tragedia, mientras que la cuarta perdió la vida tras ser trasladada a un hospital.

El presunto tirador, cuya identidad aún no la dan a conocer las autoridades y los medios estadounidenses, huyó de la escena del crimen después de arrebatarle la vida a varias personas.

La policía de Forest Park detalló que para mala fortuna del sospechoso, fue arrestado en el tren, aunque en una ruta diferente. Cabe señalar que este incidente fue reportado cerca de las 5:30 de la madrugada.

Después de confirmar la muerte de cuatro personas y el arresto del presunto autor del crimen, Christopher Chin, subjefe de la policía de Forest Park, reveló que sus elementos lograron recuperar el arma.

Por otra parte, la Autoridad de Tránsito de Chicago, conocida como CTA (por sus siglas en inglés), expresó que ‘aunque este fue un incidente aislado, este acto atroz de violencia nunca debería haber ocurrido, y menos en un tren de transporte público’.

Four people were killed in a shooting early Monday on a Chicago Transit Authority train in Forest Park, Illinois, officials said.



