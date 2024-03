EU: viuda de 76 años pierde todos sus ahorros en estafa telefónica

Las estafas telefónicas son un grave peligro para los adultos mayores, quienes son considerados por los estafadores como una ‘presa fácil’.

Susan Guthrie es una viuda de 76 años que perdió todos los ahorros que tenía (25 mil dólares) guardados en su cuenta bancaria, tras ser víctima de una estafa telefónica a principios de febrero.

El New York Post reveló que los estafadores fingieron ser empleados de Microsoft que querían ayudar a Susan a ‘resguardar’ su dinero, porque según ellos, su computadora había sido hackeada y que necesitaba transferir sus ahorros a otra cuenta de banco, ya que corría riesgo de perder todo.

Sarah-Lynn Guthrie, hija de Susan comentó que los estafadores accedieron a la computadora de su madre el 05 de febrero después de que ella hiciera clic en un anuncio que proporcionaba un número falso de Microsoft.

Según recuerda Susan Guthrie, los estafadores le dijeron paso a paso cómo transferir su dinero a ellos, con el objetivo de mantenerlo a salvo hasta que los supuestos hackers pudieran ser detenidos por las autoridades.

Un trato amable: el truco de los estafadores

En ningún momento pasó por la cabeza de Susan que aquellas personas detrás del teléfono eran en realidad malas personas, menos porque en todo momento la trataron con amabilidad.

"Sentí credibilidad sobre los estafadores y me sentí segura de que ellos se encargarían del problema", lamentó Guthrie. "Una vez que me enteré, quedé devastada. Me sentí realmente tonta".

Los delincuentes le pidieron retirar su dinero y depositarlo a través de un cajero automático de Bitcoin en un lugar cercano.

Para que su estafa no saliera a la luz, le recomendaron a Susan no llamar a ningún familiar o amigo para que los ‘hackers’ no accedieran al teléfono de las personas a las que llamara.

Susan Guthrie le contó en persona a su terapeuta quien alertó a Sarah-Lynn y fue ahí que todo explotó.

Susan se negó a creer que había sido engañada, pero fue cuando su hija la llevó al banco a verificar su estado de cuenta que por fin abrió los ojos y dejó de negar lo que le pasó.

"Esos 25 mil eran todo lo que le quedaba para salvarse de pequeños problemas", comentó Sarah-Lynn. "Mis padres perdieron todo en la crisis de 2008 y ahora ella está atrapada en un pequeño apartamento, que apenas puede pagar con su Seguro Social".

Ya no había forma de recuperar esos 25 mil dólares, es por eso que la hija de Susan creó un GoFundMe para recaudar algo de dinero para su madre. Por fortuna, logró conseguir más de 27 mil 700 dólares.

