Festival de videos de gatos recauda $30 mil para refugios animales

El Cat Video Fest 2024 se llevó a cabo en más de 100 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, presentando exclusivamente videos de gatos. Este evento anual tiene como objetivo recaudar fondos para refugios y organizaciones pro animales, y en esta edición logró reunir $30,000.

El festival fue organizado por Will Braden, un graduado del Instituto Fílmico de Seattle. Según Braden, cada año pasa cuatro meses recolectando videos interesantes de gatos y contactando a sus creadores para crear un collage visual.

Welcome to Cat Video Fest, which is less a festival than a film — well, a 73-minute medley of cat videos compiled from around the world and screened in more than a hundred movie theaters across the U.S. and Canada. The event has grown steadily for the past few years: Its 2024… pic.twitter.com/ia5V03W3sO