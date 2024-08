EU y Rusia realizan su mayor trueque de reos desde la era postsoviética

Este jueves, Estados Unidos y Rusia llevaron a cabo su mayor intercambio de prisioneros desde la era postsoviética, con la liberación de varios ciudadanos rusos y estadounidenses.

Este acuerdo resultó en la liberación del periodista estadounidenses Evan Gershkovich, Paul Whelan, y disidentes como Vladimir Kara-Murza por parte de Moscú.

La Casa Blanca informó a través de un comunicado que unas dos docenas de personas fueron liberadas.

