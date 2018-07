Paralizan actividades en aeropuerto holandés por amenaza de bomba

Agencias

AMSTERDAM, Holanda.- Un avión en el Aeropuerto Internacional de Eindhoven, en Holanda, fue evacuado debido a una amenaza de bomba, informó una agencia de noticias.

Se trata de un avión de la aerolínea Ryanair que estaba a punto de despegar con rumbo a Escocia.

La Policía Militar holandesa (Marechaussee) llegó al lugar con perros para tratar de detectar explosivos a bordo, reportó el diario Eindhovens Dagblad.

En el avión se encontró una carta de amenaza. El avión debía partir a las 20:18 hora local. Ningún otro vuelo ha sido demorado, informaron medios holandeses.

A written note containing a threat has been found on board. The Dutch Military Police is clearing the plane with cannines.