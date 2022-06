Evaluarán si la viruela del mono representa “emergencia de salud pública”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencia el 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública de alcance internacional".

La proliferación actual de casos es "inusual y preocupante", declaró su director Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa, para justificar esta futura reunión.

La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas.

Según la OMS, al 8 de junio el número de casos confirmados de la enfermedad era de mil 300 en el mundo en países no endémicos.

La viruela del mono es endémica en 11 países de África occidental y en África central.descarta que la viruela símica se convierta en otra pandemia

Descartan que viruela símica se convierta en otra pandemia

La principal experta en viruela símica de la Organización Mundial de la Salud aseguró el lunes que no se tiene previsto que los cientos de casos del mal registrados hasta la fecha se conviertan en otra pandemia, pero reconoció que todavía hay muchas incógnitas sobre la enfermedad, incluyendo cómo se está propagando exactamente y si la suspensión de la inmunización masiva contra la viruela hace décadas puede estar acelerando de alguna manera su transmisión.

En una sesión pública, la doctora Rosamund Lewis informó que es fundamental destacar que la gran mayoría de los casos que se están observando en decenas de países de todo el mundo corresponden a homosexuales, bisexuales u hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, para que los científicos puedan seguir estudiando la cuestión y para que las poblaciones de riesgo tomen precauciones.

“Es muy importante describir esto porque parece ser un aumento en un modo de transmisión que puede haber sido subestimado anteriormente”, comentó Lewis, responsable técnica de la OMS sobre la viruela símica.

“Por el momento, no nos preocupa una pandemia”, apuntó.

“Nos preocupa que los individuos puedan adquirir esta infección a través de una exposición de alto riesgo si no tienen la información necesaria para protegerse”.

No obstante, advirtió que cualquier persona está en riesgo potencial de contraer la enfermedad, independientemente de su orientación sexual. Otros expertos han señalado que puede ser accidental que la enfermedad se haya detectado por primera vez en hombres homosexuales y bisexuales y dicen que podría extenderse rápidamente a otros grupos si no se frena. Hasta la fecha, la OMS dijo que 23 países que no habían tenido viruela símica anteriormente han notificado más de 250 casos.

