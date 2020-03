Ex modelo acusa a ganador del Oscar de violación

Estados Unidos.- El actor estadounidense Timothy Hutton, es acusado por una ex modelo canadiense de haberla violado cuando era menor de edad, en la década de los ochenta.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, el ganador del Oscar por Gente corriente, en 1981, niega las afirmaciones de dicha mujer, llamada Sera Dale Johnston, y asegura que es un plan para extorsionarlo.

Johnston señaló que el incidente ocurrió cuando ella tenía 14 años, y relató que conoció al actor en Vancouver; él y dos amigos iniciaron conversación con ella y dos amigas adolescentes de la escuela, las invitaron al hotel donde se hospedaba Hutton, ahí sirvieron bebidas a las chicas y Hutton se acercó a Sera, la llevó a su habitación y la violó mientras un amigo observaba.

Johnston dijo a BuzzFedd News que no fue a la policía en ese momento porque se culpó a sí misma y quería seguir con su vida adelante. “Fue una mala experiencia sexual, eso es lo que era. Fue una primera experiencia realmente mala y eso nunca volverá a suceder”.

Johnston presentó una denuncia penal ante la policía de Vancouver a finales de 2019 sobre el presunto incidente.

Entre los trabajos más actuales de Hutton, se encuentran las series The Haunting of Hill house, How to Get Away With Murder, y Tom Clancy´s Jack Ryan, asimismo aparecerá en la película The Glorias.