Exagente de la CIA sentenciado a 30 años por abusos sexuales a mujeres

Brian Jeffrey Raymond, un exagente de la CIA de 48 años, fue condenado a 30 años de prisión por drogar, agredir sexualmente y fotografiar a más de 20 mujeres mientras estaba en misiones en diferentes países como México y Perú. La sentencia fue emitida por la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, quien lo describió como un “depredador sexual”.

Las agresiones de Raymond, que se remontan a 2006, quedaron al descubierto tras el hallazgo de más de 500 fotografías de mujeres inconscientes en poses comprometedoras.

A CIA officer has been sentenced to 30yrs in prison for the sexual abuse of 25 women in multiple countries.



Since 2006 he coerced women from dating apps, drugged them, sexually assaulted, & photographed them in government leased housing.



