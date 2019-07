Exalta Trump la unidad de EU

AGENCIAS

Washington, E.U.- El presidente estadounidense, Donald Trump, conmemoró el “extraordinario patrimonio” de Estados Unidos ante miles de personas en una celebración del Día de la Independencia del país marcada por la presencia de tanques y aviones militares en Washington.

“Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos”, dijo Trump en un discurso frente al Monumento al ex presidente Abraham Lincoln (1861-1865).

En su discurso, el mandatario alabó el “espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores”, el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de Estados Unidos en 1776.

También te puede interesar: Trump elogia a México y descarta imponer aranceles

“Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de nosotros”, apuntó un Trump rodeado de banderas estadounidenses y de varios tanques del Ejército.

El mandatario pronunció estas palabras frente a un grupo de invitados vip por la Casa Blanca, que repartió entradas de las primeras filas de las gradas temporales delante del Monumento a Lincoln a grandes donantes republicanos y familiares de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas.

“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer”, continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

La alta seguridad del Servicio Secreto de EU y las vallas metálicas instaladas alrededor del emblemático monumento fueron el centro de las críticas de miles de personas en las redes sociales, donde recordaron que hasta este año era posible sentarse en sus escaleras durante el 4 de julio para presenciar los fuegos artificiales.

Como cada año, miles de familias se congregaron en la explanada del National Mall de Washington a lo largo del día vistiendo todo tipo de piezas de ropa con los colores de la bandera estadunidense -rojo, azul y blanco-, aunque la intermitente lluvia alejó a muchas personas, según medios locales.