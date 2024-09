China: excursionista sobrevive tras caída en las montañas Fanzengjian

Un excursionista en China logró escapar milagrosamente tras sufrir una caída aterradora por una ladera empinada en las montañas Fanzengjian, en la provincia de Anhui, a 280 millas al oeste de Shanghái. El incidente, que fue capturado por la propia cámara del aventurero, ha dejado atónitos a los internautas.

Yang Meng, el excursionista en cuestión, estaba filmando su caminata por las montañas con una cámara de 360 grados cuando perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por la ladera recién empapada por una tormenta.

Hiker Yang Meng captured the moment he skid down a mountain in China on his 360-degree camera.



He was not badly injured in the fall but sustained some bruising on his left leg after hitting a tree. pic.twitter.com/Gf5uVHE7lV