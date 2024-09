Exfuncionaria de Nueva York, acusada de ser agente del gobierno chino

Linda Sun, una exfuncionaria del gobierno del estado de Nueva York que trabajó para los exgobernadores Andrew Cuomo y Kathy Hochul, fue acusada el martes de actuar como agente no revelado del gobierno chino, según informaron los fiscales federales.

Sun, quien ocupó numerosos cargos antes de ser ascendida a subjefa de despacho de Hochul, fue arrestada junto con su esposo, Chris Hu, en su residencia de Long Island, valorada en 3,5 millones de dólares.

