Exhorta la ONU a detener la desinformación viral sobre el coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un exhorto a la población a que tome también una sana distancia de los rumores y las noticias falsas en las redes sociales respecto a los temas relacionados con la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado oficial, el organismo refirió que quiere que todo el mundo haga una pausa antes de compartir contenido cargado de emociones y datos falsos en las redes sociales, y por ello dio a conocer una de las propuestas de la iniciativa Verified.

“Una de las formas en que la desinformación se propaga es la forma en que la gente la comparte”, aseguró Melissa Fleming, responsable del Departamento de Comunicación Global, en víspera del lanzamiento de la campaña Pause, que coincide con el Día de las Redes Sociales.

“La idea de Pause es: cuídate antes de compartir. Esperamos que cuidarse comience a ser una norma social que la gente tenga en sus cabezas y que permita un cambio personal de comportamiento”, añadió.

Su objetivo es hacer que las personas piensen en la desinformación y en las declaraciones en blanco y negro que se presentan a menudo en una forma ‘más fácil de compartir’ pero que, sin embargo, las personas que se comunican de manera responsable y confían en la ciencia nunca lo harían porque hay que comunicar los matices”, dijo Fleming.

La campaña también cuenta con el apoyo de la mayoría de los países que conforman la ONU. Encabezados por Letonia, unos dos tercios de los 193 Estados miembros de la ONU emitieron una declaración el 12 de junio, señalando la necesidad de contrarrestar la proliferación de desinformación generalizada en el contexto del Covid-19.

🙌🏽 Be part of the global effort to fight #COVID19 with facts & science🧬



⚠️#TakeCareBeforeYouShare⚠️



With verified and science-based information, we can win the battle against the coronavirus #infodemic. pic.twitter.com/y1KmkTPVLo