Piden a millennials respetar a las víctimas de Auschwitz

VARSOVIA, Polonia.- "Cuando venga al Museo de Auschwitz recuerde que está en el sitio donde murieron más de un millón de personas", es el mensaje que difundió en redes sociales con especial dedicatoria a los millennials.

La solicitud es del memorial del campo de concentración y exterminio que fundó el nazismo en el territorio que el Tercer Reich había ocupado en Polonia.

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades de la institución pronunciaron su descontento y pidieron a los visitantes que no se saquen fotos "en actitud frívola" en un lugar donde se montó el plan de aniquilación más macabro de la historia contemporánea.

De acuerdo con información de Infobae, el mensaje habla, sin decirlo, de sensibilidad histórica, de conciencia y de decencia por el calibre de los hechos y por la memoria de las víctimas del nazismo, ya sean judíos, polacos no judíos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos o gitanos.

"Respeta su memoria", exclama casi como una súplica el mensaje del museo que se propagó por las redes sociales. La publicación es acompañada por cuatro fotos que sirven de testimonio: "Hay mejores lugares para aprender a hacer equilibrio que el sitio que simboliza la deportación de cientos de miles de personas a su muerte".

El museo eligió estas imágenes como ejemplo y para hacerse entender. Las fotografías de los visitantes caminando por las vías del tren que conducía a los deportados hacia el campo de concentración como si estuviesen intentando no caerse de una viga es lo que las autoridades catalogan como una pose frívola.

"Cada año nos visitan cientos de miles de personas de todo el mundo, y lamentablemente vemos como una parte de ellos aprovechan su recorrido por el antiguo campo de concentración para hacerse fotos en actitud frívola, sin tener en cuenta que están en un lugar donde ocurrió una tragedia humana", argumentaron desde el museo.

El museo no prohíbe sacarse fotografías y lo deja en claro en varios intercambios de tuits. "No nos oponemos a la toma de fotografías. Tienen valor documental y emocional. Pedimos a las personas que sean respetuosos cuando visitan el sitio y también que sean respetuosos cuando toman fotografías", adujo. "La fotografía no será prohibida -repitió-. Se trata de educar a la gente sobre cómo comportarse en lugares históricos y decirles que también deben respetar la memoria mientras toman fotografías".