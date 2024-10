Explosión de camión cisterna en Uganda reclama más vidas: van 15

La explosión de un camión cisterna sacudió ayer a la localidad de Kigogwa, al norte de la capital de Uganda, Kampala, reclamando la vida de más de diez personas.

Este miércoles 23 de octubre, el portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala, Patrick Onyango, informó en redes sociales que la tragedia continúa reclamando más víctimas, siendo 15 hasta el momento.

Entre las vidas perdidas, se encuentran dos menores de edad, así lo dieron a conocer las autoridades.

Onyango detalló que el incidente a lo largo de la carretera de Kampala-Bombo, cobró la vida de 15 personas: once fueron reportados muertos el martes 22 de octubre en el lugar, mientras que los otros cuatro fallecieron este miércoles.

My heart and thoughts are with the people of Kigogwa town council in Kansangati, Wakiso district especially those that lost their lives when a fuel tanker overturned and caught fire, may God comfort their families and heal those in hospitals that sustained injuries pic.twitter.com/QFQxi6ykrr

El representante policial comentó que este desolador suceso también dejó 24 heridos, de los cuales 15 se encuentran en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), en el hospital de Kiruddu.

El accidente tuvo lugar sobre las 3:00 de la tarde. Por desgracia, las personas ‘más afectadas’ fueron aquellas que ‘se apresuraron a sacar combustible del camión’.

WATCH: Esther Namunyiga, a food vendor who survived the Kigogwa inferno, recounts that the driver of the fuel tanker repeatedly urged those siphoning fuel to leave, but to no avail. She lost everything, including her capital, which was destroyed in the fire at her rented house.… pic.twitter.com/JBnBnIBzOL