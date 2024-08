Explosión de casa en Maryland deja dos personas muertas

Una trágica explosión en Maryland dejó como saldo la muerte de dos personas y obligó a 12 familias a abandonar sus hogares el pasado domingo. El incidente ocurrió ayer domingo en Bel Air, una localidad situada a unos 50 kilómetros al noreste de Baltimore, justo después de que los bomberos recibieran un reporte sobre una posible fuga de gas en la zona.

Bel Air, MD House Explosion - Aerial Videos/Photos of the scene of a reported apparent house explosion in the 2300 block of Arthur Woods Drive in Bel Air, Maryland.

El subdirector de los bomberos estatales, Oliver Alkire, explicó que el equipo de emergencia fue convocado a las 6:40 de la mañana debido a un olor a gas que se percibía en los exteriores. Mientras se dirigían al lugar, comenzaron a recibir llamadas que informaban sobre la explosión de una casa.

Al llegar, encontraron una vivienda destruida y varias casas vecinas afectadas por la onda expansiva. Una persona fue declarada muerta en el lugar y, más tarde, se encontró un segundo cuerpo entre los escombros.

La primera víctima identificada fue un contratista de la empresa eléctrica BGE, quien se encontraba en la zona para resolver un problema eléctrico reportado previamente. Aunque las autoridades no han confirmado si este incidente estaba relacionado con la explosión, el hecho de que dos trabajadores de servicios eléctricos estuvieran presentes añade pistas a la investigación.

A house explosion occurred on August 11, 2024, in the 2300 block of Arthur Woods Drive in Bel Air, Maryland, resulting in at least one fatality. Local fire departments, including volunteer firefighters from Abingdon Fire responded to the scene.