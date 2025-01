Explosión de Cybertruck frente a Hotel Trump en Las Vegas es investigada

La explosión de una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck frente al Trump Hotel en Las Vegas, Nevada, está siendo investigada como un posible acto terrorista, según reportó ABC News.

El incidente, ocurrido a las 08:40 hora local, dejó como saldo la muerte del conductor y siete personas heridas.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4