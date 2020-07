Video: Explota ducto de petróleo en carretera de Egipto; hay 12 personas heridas

El Cairo.- Una aparente ruptura de un ducto de petróleo crudo provocó el martes un incendio enorme en una carretera del desierto en Egipto, dejando a 12 personas heridas, informaron las autoridades locales.

Los bomberos lucharon para contener las altas lenguas de fuego, que quemaron varios autos. Un video que circulaba en redes sociales mostraba nubes de humo negro y denso sobre el camino que recorre el desierto desde la capital, El Cairo, hasta la ciudad de Ismailía, en el Canal de Suez.

El ministerio de Salud de Egipto dijo que 12 personas que sufrieron quemaduras e inhalación de humo fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento y que todos los hospitales cercanos al sitio se estaban preparando para recibir más heridos.

La tubería de Shuqair-Mostorod se rompió por razones desconocidas y brotó un chorro de crudo que llegó a la vía pública, donde una chispa comenzó el fuego en medio de un tráfico intenso, informó el Ministerio de Petróleo de Egipto. Dijo que las autoridades lograron cerrar las válvulas principales y extinguir el fuego.

