Explosión en Estambul deja seis muertos y 81 lesionados

Una explosión en una importante vía peatonal de Estambul el domingo dejó seis muertos y decenas de heridos, informaron autoridades.

Videos colocados en internet mostraban ambulancias, carros de bomberos y patrullas policiales en la Avenida Istiklal, una calle llena de comercios y restaurantes que lleva a la icónica Plaza Taksim.

En un video, se escucha un sonoro estallido seguido por llamas, y se ve a la gente huyendo a toda prisa.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que se trató de “un ataque traicionero” y sus responsables serán castigados.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw