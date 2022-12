Explosión en mina de carbón en Indonesia deja 10 muertos

Una fuerte explosión que se produjo en una mina de carbón en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia; dejó este viernes el saldo de 10 mineros muertos y varios heridos con quemaduras en el cuerpo.

De acuerdo con los informes de las autoridades de Sumara, durante la tarde hallaron a la última víctima que sufrió quemaduras en el cuerpo, dentro del túnel de 240 metros (800 pies) donde se provocó la explosión por una acumulación de metano y otros gases de la mina privada en el distrito de Sawahlunto.

Hasta el momento, se pueden ver videos circulando de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, el cual mostraban a los rescatistas trasladando a las víctimas en camillas y suministrándoles oxígeno, mientras que otros iban cargando bolsas amarillas con cadáveres.

