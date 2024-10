¡Explosiones sacuden a Tel Aviv! Irán lanza decenas de misiles a Israel

Irán anunció el martes que lanzó decenas de misiles hacia Israel mientras el conflicto de meses de duración entre Israel y los grupos respaldados por Teherán en Oriente Medio —Hezbollah y Hamás— se intensifica, amenazando con desencadenar un conflicto regional más amplio.

Por su parte, Israel ordenó a sus residentes que se quedaran cerca de los refugios antibombas al tiempo que activó las sirenas en toda la nación.

Una serie de explosiones se escucharon y sacudieron Tel Aviv y zonas cercanas a Jerusalén, aunque de momento no estaba claro si el ruido provenía de misiles que aterrizaban o que eran interceptados por los sistemas de defensa israelíes, o ambos.

Israel y Estados Unidos han advertido que habrá fuertes consecuencias si Irán atacaba el territorio israelí. Teherán respalda al grupo político-paramilitar Hezbollah en el Líbano.

El portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el sistema de defensa aérea del país estaba plenamente operativo, detectando e interceptando amenazas. “Sin embargo, la defensa no es hermética”, comentó.

Las órdenes de refugiarse fueron enviadas a los teléfonos de los israelíes y anunciadas en la televisión nacional.

Irán se responsabilizó del lanzamiento de decenas de misiles balísticos contra Israel. La afirmación se hizo en una declaración leída en voz alta en la televisión estatal mientras se escuchaban explosiones en Jerusalén y Tel Aviv.

En el comunicado, Irán mencionó al dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y al general de la Guardia Revolucionaria, Abbas Nilforushan, ambos que perdieron la vida en un ataque aéreo israelí perpetrado la semana pasada en Beirut. También mencionó a Ismail Haniyeh, jefe de Hamás que fue asesinado en Teherán en un presunto ataque israelí en julio. Advirtió que sus ataques representaban una “primera oleada”, sin dar más detalles al respecto.

“I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.



This must stop.



We absolutely need a ceasefire.”



