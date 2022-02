Reportan explosiones en Ucrania; la ONU pide a Rusia conservar la paz

Mientras medios internacionales reportan explosiones en ciudades de Ucrania, tras el anuncio del presidente de Rusia de la ejecución de una operación militar en dicho país, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres pidió esta noche a Vladimir Putin pidió darle una oportunidad a la paz.

"Sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón: Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen #Ucrania. Dé una oportunidad a la paz. Ya ha muerto demasiada gente", tuiteó Guterres.

Este llamado fue en respuesta a las declaraciones hechas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien anunció durante las primeras horas del jueves una operación militar en Ucrania, bajo el argumento de que su objetivo es proteger a civiles.

En un discurso televisado, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas procedentes de Ucrania. Añadió que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae sobre el "régimen" ucraniano.

El líder ruso advirtió que cualquier intento de otras naciones de interferir con las acciones rusas resultará en "consecuencias que nunca antes han visto".

Autoridades reportaron la noche de este miércoles recientes explosiones en ciudades de Ucrania.

De acuerdo con el portal de noticias CNN news las explosiones fueron reportadas en las ciudades de Kharkiv, cerca de la capital, Kiev, Mariupol, Kramatorsk y Odessa.

El presidente Vladimir Putin precisó que no está dentro de sus planes una invasión a Ucrania pero sí "desmilitarizar y desnazificar a ese país", dijo.

Ante los recientes ataques el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó las acciones y señaló que el presidente ruso ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k