Video: Explota centro comercial de Florida; hay heridos

Plantation.- Policías y bomberos investigaban una explosión en un centro comercial de Florida que dejó a varias personas heridas.

De acuerdo con AP, la explosión fue el sábado en la mañana en un centro comercial en Plantation, al occidente del Fort Lauderdale en el condado Broward. El estallido arrojó grandes trozos de escombros a unos 91 metros (100 yardas) por la calle.

En redes sociales se difundieron varios videos donde se muestra el centro comercial destruido por la explosión.

Another angle of the #LAFitness Club next to #Florida #Mall that had some time of #explosion pic.twitter.com/3wiTvk1QQL