Exportaciones de Taiwán a México suben, pero Trump amenaza

Las exportaciones de Taiwán a México alcanzaron un nivel récord en enero, registrando un aumento del 479 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según datos oficiales, las ventas taiwanesas sumaron 2,700 millones de dólares, impulsadas por el traslado de la producción tecnológica fuera de China.

Taiwan exports to Mexico went through the roof in January. Not sure but suspect some frontloading of shipments happened ahead of the tariffs that were then seen kicking in on Feb 1.. can't be sure though 🤷 pic.twitter.com/wLTkUBpt1b