Increíble 'tsunami de hielo' azota EU (video)

BUFFALO.- Un extraño fenómeno conocido como ‘tsunami de hielo’ sorprendió a habitantes del noreste de Estados Unidos.

De acuerdo a Excélsior, poderosos vientos combinados con una tormenta invernal provocaron una marejada de gruesos bloques de nieve en algunas zonas del estado de Nueva York cercanas al río Niágara y al lago Erie, informa la prensa local.

La policía del Parque Estatal Niagara Falls alertó a través de Twitter del ‘tsunami de hielo’ y reportó el cierre de varios tramos de carretera en la región.

“Fuertes vientos están arrastrando hielo sobre el muro de contención del lago. Maneje con precaución”, advirtió.

A su vez, varias personas han compartido fotos y videos del ‘tsunami de hielo’ en redes sociales.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

Las autoridades anunciaron la evacuación voluntaria de decenas de personas en el área de Hoover Beach debido a la situación.

La aglomeración de hielo ha alcanzado hasta 9 metros de alto en algunas zonas pobladas.

This ice tsunami is one of the craziest things I've ever witnessed. Starting to bulldoze trees and street lamps. #onstorm #onwx #forterie #windstorm #windstorm2019 #seiche #iceshove #icetsunami @ReedTimmerAccu @NWSBUFFALO @EC_ONweather @weathernetwork pic.twitter.com/SHj8jXCDqI