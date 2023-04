Fabricantes de cigarros electrónicos pagará multa por crisis de vapeo

El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs Inc. pagará 462 millones de dólares a seis estados y al Distrito de Columbia, en la compensación más grande hasta el momento pagada por la compañía por su rol en la crisis de vapeo entre los jóvenes, anunció el miércoles la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

El acuerdo con Nueva York, California, Colorado, Illinois, Massachusetts, Nuevo México y Washington, D.C. es el más reciente de los que Juul ha concretado con diversos estados y ciudades del país.

La compañía de vapeo, que ha despedido a cientos de empleados, pagará 7,9 millones de dólares para poner fin a una demanda según la cual la empresa violó la Ley de Crédito y Protección al Consumidor al promover sus productos entre menores de edad, anunció el lunes el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey. El mes pasado, la compañía pagó a Chicago 23,8 millones para resolver una demanda.

El caso de Minnesota contra Juul fue a juicio el mes pasado y el fiscal general de ese estado Keith Ellison aseveró que la compañía “atrajo, engañó y volvió adicta a una generación entera de jóvenes luego que Minnesota había logrado reducir el uso del cigarrillo a su menor nivel en una generación”.

Al igual que acuerdos anteriores con Juul, el más reciente incluye varias restricciones al mercadeo, venta y distribución de los productos de la compañía.

Por ejemplo, tiene prohibido todo mercadeo directo o indirecto hacia los jóvenes, es decir, hacia los menores de 35 años. También, habrá límites a la cantidad de cigarrillos que los clientes podrán comprar, tanto en tiendas físicas como en internet.

