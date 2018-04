Esta es la falla sísmica más peligrosa que la de San Andrés

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Una falla tectónica más peligrosa que la de San Andrés se encuentra sobre la Bahía de San Francisco en California. Es la falla de Hayward y expertos de la Investigación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierten que su peligro es inminente en caso de existir algún terremoto.

De acuerdo con el portal Grupo Fórmula, la investigación revela, que los habitantes de la Bahía viven sobre una "bomba de tiempo tectónica pues un terremoto de alta intensidad podría ser más devastador que en la falla de San Andrés.

El USGS expuso un informe sobre el escenario de un posible desastre natural en la falla de Hayward. En tal escenario, una serie de terremotos y sus impactos en cascada, comienzan con un sismo de magnitud 7.0 con epicentro ubicado debajo de la ciudad de Oakland.

Después del terremoto principal, este escenario también considera los impactos de una secuencia de réplicas, un aspecto que a menudo no se toma en cuenta, pero es un componente importante del daño físico y emocional asociado con fuertes terremotos que se extiende hasta los días y meses siguientes.

Encima de la falla de Hayward, se estima que viven alrededor de 2 millones de personas

Según datos del USGS, en colaboración con Haywired, la falla atraviesa algunas de las partes más pobladas de la zona desde Richmond hasta San José, por lo que si se llegara a presentar un sismo de magnitud 7.0 o más fuerte en los próximos años, cientos de personas podrían perder la vida, miles podrían resultar lesionados, se estiman también cortes de agua, incendios, pérdidas de propiedad y millonarias pérdidas empresariales.

Asimismo, señala que encima de la falla de Hayward, se estima que viven alrededor de 2 millones de personas, de acuerdo con El Debate.

El geólogo del USGS advirtió en entrevista con Los Angeles Times:"Esta falla es lo que llamamos una ' bomba de tiempo tectónica' y está preparada para estallar".

