Fallece a los 94 años el promotor clave de la dinastía Kim en Corea del Norte.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, rindió homenaje al fallecido Kim Ki Nam, jefe de propaganda del país, visitando su cuerpo en una sala funeraria en Pyongyang.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) informó que Kim Jong Un expresó sus condolencias a la familia del difunto y dirigirá el comité funerario estatal. El funeral de Kim Ki Nam está programado para el jueves.

La agencia informó que había fallecido el martes tras haber sido tratado durante el último año de enfermedades relacionadas con la edad y disfunciones orgánicas múltiples.

El papel de Kim Ki Nam como principal propagandista del país le granjeó notoriedad en Corea del Sur, donde los medios de comunicación le apodaron el “Goebbels norcoreano”, en referencia al ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels.

También encabezó la delegación a Corea del Sur en 2009 que asistió al funeral del expresidente surcoreano Kim Dae-jung, quien había buscado el compromiso con Corea del Norte y celebrado una cumbre con el exdirigente norcoreano Kim Jong Il, padre del actual gobernante.

