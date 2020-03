Fallece el primer menor de edad por Covid-19 en EEUU

MÉXICO.- El Departamento de Salud Pública de la ciudad de los Ángeles informó este martes que tres personas murieron en las últimas 24 horas, una de ellas un menor de 18 años; es el primer menor de edad que fallece por causas relacionadas con COVID-19.

Sin embargo, las autoridades no detallaron la edad exacta del menor, aunque un funcionario precisió que "una persona joven, pero no muy joven, había muerto"; asimismo, las autoridades no destacaron si el joven tenía algún padecimiento preexistente.

Las autoridades sanitarias de Los Angeles precisaron que la víctima vivía en la ciudad de Lancaster. Al respecto, la directora del Departamento de Salud Pública, Bárbara Ferrer, precisó que "el COVID-19 no discrimina por edad, raza o nivel de ingreso".

"Cada pérdida que experimentamos en el condado de Los Ángeles es trágica, y estamos enviando nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos que han tenido que soportar esta tragedia", subrayó.

Al respecto, el diario estadounidense The New York Times destacó que esta semana, una niña de 12 años en el estado de Georgia fue conectada a un respirador artificial, por padecimientos relacionados por la nueva cepa de coronavirus.

California concentra -hasta el corte- dos mil 516 casos y 50 muertes; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta este martes en Estados Unidos se registra un total de 53 mil 478 casos confirmados de este virus y 714 muertes.