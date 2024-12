Fallece Manmohan Singh, ex primer ministro de India, a los 92 años

El ex primer ministro de India, Manmohan Singh, falleció este jueves a los 92 años, dejando un legado imborrable en la historia política y económica del país.

Singh, quien lideró el gobierno entre 2004 y 2014 como integrante del Congreso Nacional, es reconocido por su papel clave en la liberalización económica de India durante la crisis de los años 90.

Manmohan Singh Ji led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation.



My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family.



I have lost a mentor and guide. Millions of us who admired him will remember him with the…