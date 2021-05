Falleció Spencer Silver, creador de los Post-its

El inventor del adhesivo utilizado en uno de los productos más conocidos de 3M, la Post-it Note, ha muerto, informó la empresa.

Spencer Silver tenía 80 años y murió el 8 de mayo en su hogar, según la nota publicada por su familia.

Spencer Silver, co-inventor of 3M @Postit Notes, has passed away at the age of 80. Read more about his lasting legacy: https://t.co/lSxjdtVYbi pic.twitter.com/DtljhRhuGk