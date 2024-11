Familia del famoso activista Malcolm X anuncia demanda contra EU

La familia de El Hajj Malik el Shabazz, más conocido como Malcolm X, histórico activista estadounidense por los derechos civiles, ha presentado este viernes una demanda contra el FBI, la CIA, la policía de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los familiares acusan a estas instituciones de facilitar el ataque que terminó con su vida el 21 de febrero de 1965, al no protegerlo adecuadamente frente a las amenazas que enfrentaba.

Ese fatídico día, Malcolm X fue asesinado a tiros en el Audubon Ballroom ubicado en Manhattan, Nueva York, durante un evento organizado por la Organización de la Unidad Afroamericana.

Sus atacantes eran miembros de la Nación del Islam, un grupo religioso con el que el activista había tenido serios conflictos tras abandonar la organización.

En su anuncio, el abogado Ben Crump -en representación de la familia del activista-, acusa a todas estas organizaciones de haber jugado "un papel importante en los acontecimientos que llevaron al asesinato de Malcolm X y participar en un encubrimiento que duró décadas para proteger su implicación de los ojos de la opinión pública".

