Familias chinas migran a Tailandia en busca de una educación menos competitiva

El creciente estrés y la presión del sistema educativo en China han impulsado a muchas familias a emigrar a Tailandia en busca de un entorno escolar más relajado y menos competitivo. Este fenómeno es parte de una tendencia más amplia de familias chinas que buscan alternativas educativas en el sudeste asiático, motivadas por la búsqueda de una mejor calidad de vida y educación para sus hijos.

DJ Wang, quien se mudó con su familia de Wuhan a Chiang Mai, Tailandia, es un claro ejemplo. Su hijo William, que anteriormente enfrentaba largas jornadas de estudio hasta la medianoche en China, ahora disfruta de una rutina más equilibrada y tiempo para desarrollar otros intereses. La diferencia en la carga académica ha transformado tanto la vida del joven como la perspectiva de su padre sobre la educación.

