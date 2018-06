Piden 12 mil camas para familias detenidas en la frontera

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado formalmente 12 mil camas en instalaciones militares para las familias que sean detenidas tras cruzar la frontera ilegalmente, dijeron dos funcionarios del gobierno federal.

Los funcionarios dijeron que se solicitó que 2 mil de las camas estén listas en los próximos 45 días. El resto se usará cuando se requiera.

La petición señala que las instalaciones deben cumplir con el llamado acuerdo Flores de 1997, el cual rige el trato que deben recibir los niños en custodia. Requiere aire acondicionado, bibliotecas, duchas privadas y atención a salud mental.

El espacio se encontrará en una base militar, pero no se sabe con certeza en cuál.

Plazo de 30 días

Los funcionarios no estaban autorizados a difundir detalles de la petición públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El gobierno de Donald Trump ahora enfrenta un plazo claro para reunificar a las familias inmigrantes que separó en la frontera con México, luego de que un juez federal le ordenó reunir a miles de niños con sus padres dentro de 30 días, incluso más pronto si se trata de menores de cinco años.

El plazo fue fijado el martes por la noche por la jueza Dana Sabraw en San Diego, luego que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump derogando la política de separación familiar desató un caos e incertidumbre, pues el gobierno no aclaró cuándo podrán los padres volver a ver sus hijos.

Su fallo presenta al gobierno de Trump una amplia variedad de problemas logísticos y no queda claro cómo podrá cumplir con el plazo.

Con información del portal de noticias Excélsior.