¿Quiénes son los famosos que se han opuesto al uso de cubrebocas?

Ciudad de México.- Por ser una enfermedad a la que nunca se había enfrentado la humanidad, desde el inicio de la pandemia por coronavirus ha habido contradicciones y cambios de opinión recurrentes. La más común ha sido la aceptación del uso generalizado de cubrebocas, artefacto sanitario que ha encontrado detractores en todos los ámbitos de la vida pública. El cantante Miguel Bosé, el diputado Gerardo Fernández Noroña y el presidente brasileño Jair Bolsonaro son sólo algunos de ellos.

Siendo que al inicio de la pandemia no era obligatorio el uso de cubrebocas a nivel mundial, debido a una aparente falta de evidencia que asegurara su eficacia frente al virus, hubo quienes, como el cantante español, se vieron reacios cuando esta medida se tornó estricta.

El artista convocó a sus seguidores a una manifestación para formar parte de la "resistencia" en contra de las nuevas medidas que implementó el gobierno del presidente de ese país, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y criticó el hecho de tener sólo una hora para reunirse en la Plaza Colón de Madrid.

"Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo). Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica... Utilicemos la mascarilla como pancarta", dijo en su momento, aunque después no asistiera a la movilización.

Jair Bolsonaro es otro ejemplo de quien se resiste al uso de la mascarilla. Fue obligado por la Corte brasileña a usar el cubrebocas en los espacios públicos, con la amenaza de ser multado en caso de no hacerlo.

Anterior al fallo del órgano judicial, el presidente brasileño señaló que el uso de cubrebocas era "de gays", lo que ocasionó la indignación de la comunidad homosexual de ese país.

Más tarde, Bolsonaro daría positivo a Covid-19; sin embargo, fue captado en más de una ocasión sin cubrebocas durante el periodo en el que todavía representaba riesgo de contagio para las personas a su alrededor.

Uno de los incidentes ocurrió cuando el mandatario daba una rueda de prensa, la cual interrumpió tras 20 minutos de diálogo a menos de dos metros con los periodistas y procedió a quitarse la mascarilla.

En tanto, el también político y legislador mexicano, Gerardo Fernández Noroña, tuvo un desencuentro apenas el pasado miércoles en el que fue increpado por no utilizar cubrebocas dentro de la Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y que obligó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, a decretar un receso para el desalojo opcional del lugar.

El petista, tras solicitarle el uso del cubrebocas, acusó que se le quiere imponer una mordaza. Justificó, además, que al hablar toma agua de manera constante por lo que no usaría el cubrebocas.

"Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado", expuso.

📱Gerardo Fernández Noroña se rehusó tantas veces a usar cubrebocas que los consejeros del INE se fueron de la sala para conectarse vía remota 🔓https://t.co/dK1tu2h9fi — REFORMA Nacional (@reformanacional) November 26, 2020

Paty Navidad, actriz mexicana y quien además de estar en contra de la mascarilla aseguró que la vacuna contra el Covid-19 controlará a los seres humanos, descargó contra el instrumento sanitario y señaló que no usa "bozal" pues viola su dignidad.

"No uso bozal ni cubrebocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal", escribió en sus redes sociales.

¿En verdad crees que todo lo que está sucediendo es casualidad y una extraña coincidencia ...? Investiguen, analicen y cuestionen, el sentido común nos dice que todo es parte de un maquiavélico plan de control y exterminio.💔 pic.twitter.com/zvqcZp0XDP — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) November 18, 2020

Otro de los que han dado de qué hablar sobre su postura respecto al cubrebocas es el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario en repetidas ocasiones ha dicho que no lo usa pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se lo recomienda.

El mandatario mexicano se caracteriza por no portar la mascarilla en sus actos públicos y sólo se le ha visto con ella durante su viaje a los Estados Unidos, cuando sostuvo un encuentro con el presidente Donald Trump, y en su reunión con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

A inicios del mes de noviembre, el presidente nacional afirmó que sólo usaría cubrebocas habitualmente a manera de corresponder a la población, empero no lo hace pues guarda la sana distancia.

"Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado.

"Hay que ponérselo para no infectar a otras personas, bueno, pero me lo pondría porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas, todos; este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo", expresó en su conferencia mañanera.

También, con respecto a la polémica con el diputado Fernández Noroña, López Obrador dijo que lo más importante es la libertad pues en su gobierno no creen en el autoritarismo ni en la imposición de acciones.

"El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada", señaló.