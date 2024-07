Fatal accidente de avión deja dos muertos en Long Island, Nueva York

Apenas inició la semana y Nueva York ya fue sede de una tragedia aérea, luego de que dos personas murieran a bordo de un avión pequeño en Long Island poco después de que emprendieran el vuelo.

New York Post y AP informaron que de acuerdo con las autoridades neoyorquinas, la aeronave Beechcraft Bonanza A36 despegó del aeropuerto MacArthur en Ronkonkoma alrededor de las 6:15 de la tarde de ayer.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y un portavoz del aeropuerto MacArthur indicaron que momentos más tarde, el avión se estrelló cuando el piloto intentaba regresar a la pista número 6.

2 killed after small plane crashes during takeoff at MacArthur Airport on Long Island https://t.co/236RBeBLjJ pic.twitter.com/vuERBPJop1