Fauci, el “López-Gatell de EEUU”, estará en el equipo de Biden

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden pidió el viernes al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para combatir el coronavirus y apoyó un proyecto de 900.000 millones de dólares presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos, además pidió al doctor Anthony Fauci trabajar en su equipo.

“Sería un buen comienzo, pero no es suficiente”, dijo. “Voy a tener que pedir más ayuda”.

Biden dijo que su equipo de transición está elaborando su propio paquete de ayuda y sus colaboradores han indicado que será el primer proyecto que impulsarán en el legislativo.

Por otra parte, el presidente electo dijo que le pidió al doctor Anthony Fauci que cumpla en su gobierno “exactamente la misma función que cumplió para los últimos presidentes”: dirigir Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, el principal especialista del país en esa especialidad médica.

President-elect Biden has asked Dr. Anthony Fauci to be his chief medical adviser and is revealing new details about his plan to bring spiraling coronavirus numbers under control. @PeterAlexander has more. pic.twitter.com/BjtuPZZnKL