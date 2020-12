También la FDA de Estados Unidos avala el uso de la vacuna de Pfizer

Washington.- Los funcionarios de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizaron este viernes el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer, en conjunto con el laboratorio BioNTech.

El jueves, la fórmula de Pfizer -la cual comenzó a aplicarse en Reino Unido el martes- recibió el visto bueno por parte de un panel de asesores externos de la FDA, lo que allanó el camino para su autorización general.

La propia agencia federal de Medicamentos y Alimentos dio a conocer la información en su cuenta de Twitter, en la que menciona que la vacuna será aplicada a personas de 16 años y más.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O — U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020

"La información que se cuenta apoya que los beneficios potenciales superan los riesgos posibles, por lo que podrá aplicarse a individuos sanos", tuitió la FDA.

The data also support that the known and potential benefits outweigh the known and potential risks supporting the vaccine’s use in millions of people 16 years of age and older, including healthy individuals. — U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020

Hasta el último corte, las autoridades sanitarias estadounidenses han dado cuenta de un total de 15 millones 820 mil 714 contagios y 294 mil 715 defunciones a causa de la cepa pandémica.

Para tomar esta determinación, la FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que ha sido tomada después de una evaluación de la información sobre su disponibilidad, efectividad y calidad de manufactura.

In making this determination, the FDA can assure the public and medical community that it has conducted a thorough evaluation of the available safety, effectiveness and manufacturing quality information. — U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020

(Con información de Reforma).