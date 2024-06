FDA pide a Bimbo dejar de usar etiquetado ‘engañoso’ en EU

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia a la filial de Bimbo que opera en ese país para que dejara de usar etiquetado "engañoso" en sus productos, informó Business Insider.

Según la FDA, Bimbo Bakeries USA -que produce las populares marcas Sara Lee, Oroweat, Thomas', Entenmann's y Ball Park- incluye en el listado de ingredientes de sus etiquetas productos que contienen alérgenos potencialmente peligrosos cuando, en realidad, no.

El regulador señaló que se trata de productos como ajonjolí (semillas de sésamo) o frutos secos que no estaban presentes en los productos de la compañía, por lo que los considera "mal etiquetados".

La advertencia fue resultado de una serie de inspecciones realizadas en 2023 a las plantas de Bimbo en Phoenix, Arizona, y Topeka, Kansas.

