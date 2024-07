FED prevé recorte de tasas de interés en septiembre: CNBC

Los operadores ahora están 100 por ciento seguros de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre, según CNBC.

Ahora hay un 93.3 por ciento de probabilidades de que el rango objetivo de la Reserva Federal para la tasa de fondos federales, su tasa clave, se reduzca en un cuarto de punto porcentual a entre 5 y 5.25 por ciento en septiembre, desde el actual 5.25 a 5.5 por ciento, de acuerdo con la herramienta CME FedWatch.

Y hay un 6.7 por ciento de probabilidades de que la tasa sea medio punto porcentual más baja en septiembre, lo que explica que algunos operadores crean que la Reserva Federal recortará en su reunión de finales de julio y nuevamente en septiembre. En conjunto, obtienes el 100 por ciento de probabilidades.

Haven't seen this in a while (if at any point this year). The CME FedWatch Tool now shows a 100% chance of a cut in September. No odds are being placed on Fed Funds remaining unchanged after that meeting. https://t.co/TLh1L5Kgpu pic.twitter.com/1wDWaOcZS4

El catalizador del cambio en las probabilidades fue la actualización del índice de precios al consumidor de junio de la semana pasada, que mostró una disminución del 0.1 por ciento con respecto al mes anterior.

Eso situó la tasa de inflación anual en el 3 por ciento, la más baja en tres años. Las probabilidades de que las tasas se reduzcan en septiembre eran de alrededor del 70 por ciento hace un mes.

La herramienta CME FedWatch calcula las probabilidades basándose en la negociación de contratos de futuros de fondos federales en la bolsa, donde los operadores hacen sus apuestas sobre el nivel de la tasa efectiva de fondos federales en incrementos de 30 días.

En pocas palabras, esto es un reflejo de dónde están poniendo su dinero los comerciantes. La probabilidad real de que los tasas se mantengan donde están hoy en septiembre no es del 0 por ciento, pero lo que esto significa es que ningún operador está dispuesto a poner dinero real en juego para apostar por eso.

The market is now pricing in a 94% probability of a Fed rate cut in September.



In every single FOMC meeting since 2009 the Fed has done exactly what the market was pricing in entering the meeting.



Unless the odds change, a cut is coming.



Video: https://t.co/vegt4koY8G pic.twitter.com/4GdRzJxLBh