Tren arrolla a una multitud de personas: hay varios muertos

India.- Un tren ha arrollado en la noche de este viernes a una multitud en la localidad de Amritsar, al norte de la India, en lo que se cree ha sido un acto deliberado, informan medios locales.

Según los primeros informes de la Policía, podrían haber fallecido más de una quincena de personas, aunque no se descarta que la cifra alcance el medio centenar de víctimas mortales, pues se calcula que había alrededor de 300 personas en el lugar.

BREAKING VIDEO: The moment when train in India, Amritsar, ran over a religious rally when they were burning some effigy, caught on camera pic.twitter.com/UgvyRYzpXj