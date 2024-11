Filipinas se prepara para el impacto de tres tormentas tropicales

Las autoridades meteorológicas de Filipinas han emitido una alerta este lunes ante la llegada de tres tormentas tropicales que afectarán al país en los próximos días, comenzando con el tifón 'Nika', el cual ya ha tocado tierra en el norte del archipiélago.

La tormenta ha generado la evacuación de miles de aldeanos y ha provocado el cierre de puertos en la región afectada, según informa la televisión filipina ABS-CBN. Se espera que 'Nika' cruce el país y vuelva al mar este martes en la mañana.

The Philippines braces for a triple threat as three tropical cyclones are expected to barrel through the Philippine area of responsibility this week, PAGASA said.#NikaPH already made landfall in Aurora on Monday morning, November 11, forcing thousands to evacuate.… pic.twitter.com/kwZO6bTv3N